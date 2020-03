Quartu Sant’Elena. Delunas: “Un nostro concittadino è stato dichiarato guarito dal Coronavirus”

Il primo cittadino: “Ad oggi sono 12 i casi positivi”

Di: Antonio Caria

“Allo stato attuale, in base alle informazioni ricevute dall’Ats, sono 12 i quartesi positivi al Virus, 3 dei quali ricoverati in ospedale e 9 in isolamento domiciliare”. A dichiararlo è stato il Sindaco di Quartu Sant’Elena, Stefano Delunas che ha voluto dare anche una bella notizia: “Un altro nostro concittadino è uscito dall’incubo ed è stato dichiarato guarito”.

“Penso di interpretare – aggiunge Delunas – adeguatamente il sentimento dell’intera comunità cittadina dicendo che questa notizia regala a tutti noi un grande sorriso. Abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra non è finita. È un’iniezione di fiducia che ci deve accompagnare nel prossimo futuro. Perché dovremo stringere i denti ancora, evitare più possibile i contatti e quindi stare a casa, rispettando in toto le disposizioni delle istituzioni. Forza Quartu, continuiamo così”.