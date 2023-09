Carabinieri: Chenet nuovo comandante provinciale a Oristano

Sostituisce il colonnello Erasmo Fontana, trasferitosi a Roma

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Il colonnello Steven Chenet è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano. Prende il posto del colonnello Erasmo Fontana trasferitosi a Roma, sua città di nascita.

Chenet arriva da Mondragone (Caserta) e ha 47 anni. “Ho già avuto già i primi incontri con il prefetto e il procuratore capo che mi hanno già fatto un quadro esaustivo delle tematiche di ordine e sicurezza pubblica nel territorio. Sarà mio compito e mio impegno per assolvere alle mie funzioni - ha detto il colonnello Chenet - integrare sin da subito queste informazioni con la conoscenza del territorio dei miei militari e della popolazione affinché si possa intervenire in quelle che sono le situazioni di interesse ma anche, attraverso le nostre articolazioni, poter far sentire quella vicinanza e quel supporto al cittadino che sempre ci caratterizza”.

“In particolare le stazioni carabinieri, che hanno procedure identiche in tutto il territorio nazionale - ha aggiunto il comandante - rappresentano, oltre che lo scudo a fenomeni criminali, anche il collante con la popolazione civile. unitamente alle altre autorità di pubblica sicurezza e al supporto dei sindaci. A questo si aggiunge una vicinanza ai più fragili e ai più deboli e a chi, a volte, non ha voce, nello stile che ha sempre caratterizzato l'Arma dei carabinieri”.