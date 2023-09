Cagliari. Fugge in monopattino elettrico alla vista degli agenti: fermato con della cocaina

Il giovane è stato arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri a Cagliari, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un 25enne, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre transitavano con l'auto di servizio in via Fontana Raminosa, gli investigatori hanno notato alla guida di un monopattino elettrico il giovane che, alla loro vista, ha effettuato una manovra repentina e, con una decisa accelerata, ha imboccato via Seruci.

Raggiunta rapidamente una palazzina popolare, davanti alla quale ha abbandonato il monopattino, è entrato di corsa nell’androne del palazzo dove, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e perquisito.

Con sé portava un borsello, all'interno del quale sarebbe stato rinvenuto un involucro contenente 22,70 grammi di cocaina. Nell’occasione, il personale operante ha sequestrato anche il monopattino elettrico. Al termine delle operazioni, su disposizione del Pubblico Ministero, l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.