Ascensore in fiamme nella notte: evacuate sei famiglie a Porto Torres

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei vigili del fuoco questa notte alle 4, a Porto Torres, dove una squadra è intervenuta per lo spegnimento di un incendio originatosi all'interno di un ascensore in un palazzo di via della Cultura.

Durante le operazioni di spegnimento, durate circa un'ora, sono state evacuati dalle proprie abitazioni, in via precauzionale, sei nuclei familiari, poi rientrati dopo le opportune verifiche.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Porto Torres.