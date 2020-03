Nuovi Oss per Casa Serena

Tre anziani negativi al Covid sistemati in un bed and breakfast. Due positivi sono ricoverati in ospedali

Di: Antonio Caria

Da qualche giorno, sono entrati in servizio a Casa Serena alcuni nuovi operatori socio-sanitari assunti dalla Coopas la cooperativa che gestisce la struttura.

A loro si è aggiunta anche una Oss della Ats, mentre operano 10 infermieri (2 dell’Ats),uno dei quali rientrato dalla malattia a seguito di un intervento

In azione anche le operatrici della nuova impresa di pulizie subentrata nei giorni scorsi si sono da subito messe a completa disposizione, con grande flessibilità.

Intanto il Comune di Sassari ha sistemato tre anziani negativi al Coronavirus e totalmente autosufficienti in un bed and breakfast, mentre due persone, positive sono state ricoverate tra la scorsa notte e questa mattina. Nove gli ospiti che sono potuti tornare a casa con i parenti. “Purtroppo una anziana signora, negativa, è deceduta nella notte. Era tra le persone che avevano fatto rientro a casa”, fanno sapere da Palazzo Ducale.

“Sono diversi – comunicano sempre dal Comune gli operatori e operatrici che, risultati positivi a un primo tampone, si sono ora negativizzati. Anche un anziano ospite, tra i primi a essere stato sottoposto all'esame e risultato positivo, oggi è negativo”.