Coronavirus. Nuovo gesto di solidarietà della Torres: all’asta le maglie della prima parte della stagione 2019/2020

Si partirà il 2 aprile

Di: Antonio Caria

Nuovo gesto di solidarietà della Torres che ha deciso di mettere all’asta le maglie della prima parte della stagione 2019/2020 il cui ricavato andrà a favore della lotta contro il Coronavirus.

“Le maglie – fa sapere la società rossoblù – saranno acquistabili dai tifosi, e da chiunque vorrà partecipare all’iniziativa, e l'intero ricavato sarà destinato alla solidarietà, con acquisto di materiali necessari per la prevenzione dei contagi in ambienti ad alto rischio della città di Sassari”.

Ecco le modalità A partire dal 2 aprile, ogni giorno (alle ore 11:00 e alle 20:00) sulla pagina ufficiale Facebook “Torres Sassari” saranno presentate due maglie indossate dai protagonisti della stagione rossoblù e da quel momento i tifosi avranno un'ora di tempo per i rialzi su Messenger. Sulla home della pagina sarà indicato il prezzo man mano che arriveranno le offerte private.

I rialzi avverranno in forma anonima e ai vincitori saranno comunicate le modalità per i pagamenti che avverranno via Paypal o tramite bonifico a conto corrente.

“Tutto avverrà nella totale trasparenza e la Società si impegna a rendere conto della cifra complessiva raccolta una volta concluse e della destinazione dei fondi a seconda delle esigenze riscontrate in città”, conclude la società.