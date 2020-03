Bandiere a mezz'asta a Sassari

Campus: “Onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari”

Di: Antonio Caria

“Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”.

Questo il pensiero del Comune di Sassari che alle 12.00, rappresentato dal sindaco Gian Vittorio Campus e dal presidente del Consiglio comunale, Maurilio Murru, ha voluto rendere omaggio alle vittime del Coronavirus.