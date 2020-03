Tortolì ricorda le vittime del Coronavirus

Il Comune: “Dare sostegno reciproco e guardare il futuro con speranza”

Di: Antonio Caria

Anche nel Comune di Tortolì, alle 12.00, sono state messe le bandiere a mezz’asta per onorare la memoria delle vittime del Covid-19.

È stato osservato anche un minuto di silenzio. In gesto, spiegano dal Comune, “Per dare sostegno reciproco e guardare il futuro con speranza. Per abbracciare idealmente tutti coloro che in questo momento sono impegnati nell’emergenza”.