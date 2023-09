Cagliari, minaccia il padre con un coltello per avere soldi: arrestato 24enne

Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Di: Alessandra Leo

Dopo aver chiesto soldi al padre per l'ennesima volta, al rifiuto opposto da quest'ultimo, un 24enne residente nelle Marche, già noto per precedenti vicende giudiziarie, ha reagito minacciando il genitore con un coltello da cucina nell’abitazione di famiglia a Cagliari. Preoccupato per la propria incolumità, l’uomo ha chiamato il 112.

I Carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace sono giunti immediatamente sul posto e il giovane, anziché tranquillizzarsi, ha tentato di nuovo di impugnare il coltello ma è stato in breve tempo messo in condizioni di non nuocere. I militari lo hanno così tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Condotto in caserma, dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, l'arrestato è stato tradotto presso la Casa circondariale di Uta, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.