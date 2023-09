Sanità, la Asl di Nuoro annuncia l'abbattimento delle liste d'attesa per i tumori al seno

Non sono stati quantificati i tempi, ma il direttore Paolo Cannas, parla di "un deciso salto di qualità" per la radioterapia oncologica delle pazienti con tumore mammario in cura all'ospedale San Francesco

Di: Redazione Sardegna Live

Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Nuoro, Paolo Cannas, ha annunciato l'abbattimento delle liste d'attesa per la radioterapia oncologica delle pazienti con tumore mammario in cura all'ospedale San Francesco e anche se ancora non sono stati quantificati i tempi, Cannas parla di "un deciso salto di qualità".

Tutta questo, precisa, "grazie alla disponibilità e allo spirito di abnegazione dei 4 tecnici di radiologia medica, e con uno sforzo aggiuntivo dell'intera equipe dei dirigenti medici e fisici e del personale infermieristico e di supporto". La situazione della rete radioterapica soffre in tutta la Sardegna a causa della carenza di organico e del processo di ammodernamento tecnologico delle macchine a disposizione nei vari ospedali autorizzati al trattamento dei tumori.

Il San Francesco di Nuoro è stato tra i più colpiti: è di questi giorni la bufera mediatica sul caso di un paziente affetto da tumore alla prostata invitato a curarsi fuori dall'Isola per via di una lista d'attesa lunga sei mesi.