Del Zompo: “Online anche esami e lauree”

L’annuncio del Rettore dell’Università di Cagliari

Di: Antonio Caria

Si potranno sostenere online anche gli esami e le lauree. Lo ha deciso il Rettore dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo.

“Sarà sempre garantita la forma pubblica della seduta, l’identificazione del candidato/a e l’accettazione da parte del laureando/a della modalità di svolgimento on line della seduta. In queste ore a tutti gli studenti dell’ateneo sta arrivando via mail una lettera del Rettore sulla didattica telematica”, fanno sapere dall’ateneo cagliaritano.

Anche che le prove finali relative ai corsi di studio delle professioni sanitarie si svolgeranno, sempre per via telematica, nel mese di aprile.

“I presidenti e i Coordinatori dei corsi di studio stanno rivedendo i calendari che verranno resi pubblici quanto prima – ha aggiunto la Del Zompo – Saranno previste sedute straordinarie di esami di profitto e di laurea, ove ritenuto necessario dai Consigli di Corso di Studio. Ferma restando la proclamazione durante la seduta di laurea on line, in un successivo momento alla fine del periodo di emergenza sanitaria, l’Ateneo organizzerà una cerimonia di proclamazione pubblica”

Tra le altre decisioni che sono state prese, lo slittamento all’1 giugno della seconda rata. e al 31 luglio della terza, della contribuzione studentesca.