Una bella notizia dal Santissima Trinità: intervento chirurgico ad alto rischio riuscito su paziente affetto da Covid-19: “Amelia era con noi”

E’ il professor Loris Pelagatti (Otorinolangoiatria) a complimentarsi con lo staff medico-infermieristico: i dpi donati dall’associazione "Amelia Sorrentino"

Di: Alessandro Congia

“Un sentito ringraziamento a tutti i sanitari del presidio ospedaliero Santissima Trinità (Chirurghi e Strumentisti ORL, Anestesisti, Rianimatori, Personale Infermieristico e OSS ) che con coraggio, dedizione, disciplina e l’usuale grande professionalità ha oggi permesso l’esecuzione di un intervento chirurgico ad alto rischio su paziente affetto da Covid. Grazie anche alla Direzione e a tutta l’organizzazione che ha realizzato il percorso chirurgico Covid all’interno del nostro Presidio. Ci auguriamo di aver dato un piccolo contributo per la guarigione del nostro malato. P.S.: grazie anche ad Amelia, che è stata con noi tutto il tempo”.

Il bellissimo post pubblico del dottor Loris Pelagatti è davvero da brividi: in tempi davvero emergenziali, come quelli affrontati soprattutto in campo medico con la pandemia, anche un piccolo intervento può essere un grande traguardo: non lo era di poco conto quello effettuato al Santissima Trinità, proprio su un paziente affetto dal tremendo Coronavirus.

E’ andato tutto per il meglio, a “tener compagnia” in sala operatoria l’equipe medica, le attrezzature donate da “Amelia Sorrentino Aps”, che proprio in queste settimane sta letteralmente lavorando giorno e notte con decine e decine di volontari per contribuire all’acquisto di mascherine, guanti e dispositivi di protezione per il Brotzu e il nosocomio di Is Mirrionis utili al personale medico per fronteggiare l'emergenza.

Uniti per Cagliari

Amelia Sorrentino Aps si occupa di promuovere la progettazione e lo sviluppo di progetti ospedalieri e sportivi per infanzia. Organizza eventi culturali e sportivi con enti e realtà del territorio finalizzati al finanziamento dei progetti pediatrici. Amelia è il nome di una bimba di 7 anni morta nel novembre del 2018 a causa di un volvolo intestinale.

L’associazione, guidata dal papà Corrado, in appena due anni di attività ha già portato avanti tantissime iniziative concrete di solidarietà come l'acquisto di macchinari, arredi per gli ospedali e non solo. Il nome di Amelia, anche stavolta, è un inno alla vita e a non mollare mai.

Pagina Fb Amelia: https://www.facebook.com/AmeliaSorrentinoAPS/