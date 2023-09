Strada provinciale 33 tra Samugheo e Allai: presto i primi interventi

La Provincia interviene dopo numerose sollecitazioni

Di: Redazione Sardegna Live

350mila euro per interventi di manutenzione ordinaria sulla Strada Provinciale 33 tra Samugheo e Allai. Fondi che arrivano dalla Provincia dopo le numerose segnalazioni e richieste di intervento dell’amministrazione comunale di Samugheo.

Il Comune di Samugheo, che tanto si è battuto anche con la precedente amministrazione perché si intervenisse sulla strada, su delega della Provincia si accollerà l’onere di effettuare lo studio di fattibilità e la gestione della realizzazione dei lavori. È quanto prevede l’accordo sottoscritto tra il sindaco di Samugheo, Basilio Patta, e l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente.

L’auspicio è che a questo primo intervento ne seguano altri. “Da parte nostra continueremo a lavorare e a mettere in campo tutti i mezzi a nostra disposizione affinché tutto il tratto della Strada Provinciale 33 di competenza della provincia di Oristano venga messo in sicurezza per far sì che tutti i cittadini del territorio abbiano a disposizione una strada fruibile e sicura” commentano dall’amministrazione.