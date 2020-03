Altri tre casi di Coronavirus a Serrenti

Salgono a 7 i cittadini positivi. Controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19

Di: Antonio Caria

“L'Amministrazione Comunale di Serrenti è stata informata dalla Asl Sardegna che altri tre cittadini residenti sono risultati positivi al tampone per Covid-19”.

Lo si legge in una nota del Comune che aggiunge: “ Siamo vicini alle persone risultate positive alle quali auguriamo una pronta guarigione ed ai familiari che sono stati posti in isolamento fiduciario. La situazione è costantemente monitorata dal Servizio Sanitario. Attualmente sono 7 i cittadini di Serrenti risultati positivi al Covid-19. Il Sindaco dunque ribadisce alla cittadinanza di stare a casa e uscire soltanto per motivi di lavoro o di comprovata necessità”.

Inoltre le Forze dell’Ordine stanno effettuando controlli sul rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.