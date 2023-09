Radioterapia, Doria: “il Governo conferma: non esiste un’emergenza in Sardegna”

E specifica “Le cure radioterapiche nell’Isola sono sicure e garantite”

Di: Redazione Sardegna Live

“La risposta del Governo all’interrogazione parlamentare presentata dal PD conferma ciò che abbiamo sostenuto sin dall’inizio: sulla radioterapia in Sardegna non esiste alcuna emergenza, le cure sono garantite e non c’è alcuna situazione che richieda ai cittadini sardi che devono sottoporsi alle terapie di doversi rivolgere ai centri fuori dall’Isola”. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, in riferimento all’intervento del sottosegretario del Ministero della Salute, Marcello Gemmato, ieri, durante il Question time in risposta all’interrogazione parlamentare promossa da alcuni deputati del PD sul caso della radioterapia di Nuoro.

“Nel suo intervento – sottolinea l’assessore Doria – il sottosegretario alla Salute ha precisato come la notizia circa la necessità di rivolgersi ai centri della Penisola, per l’impossibilità di eseguire trattamenti di radioterapia in Sardegna nel rispetto dei tempi tracciati dalle linee guida, sia destituita di ogni fondamento. Questo restituisce un’informazione corretta su un tema delicatissimo. Le cure radioterapiche nell’Isola sono sicure e garantite, oggi affermare il contrario è ingiusto nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie e ha come unico risultato quello di gettare allarme su chi già deve affrontare le sofferenze e l’angoscia della malattia, ma è altrettanto ingiusto nei confronti degli operatori sanitari quotidianamente impegnati in prima linea con professionalità e spirito di servizio”.

“L’ammodernamento tecnologico della radioterapia del Businco ha inevitabilmente avuto un impatto che grazie a uno sforzo organizzativo corale di tutto il sistema sanitario regionale stiamo gestendo al meglio, nonostante le carenze di personale. Presto le nuove apparecchiature entreranno in funzione e le nuove tecnologie consentiranno trattamenti efficaci in meno sedute con benefici enormi per i pazienti”, conclude l’assessore Doria.