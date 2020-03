La Tirrenia sospende le corse per Sardegna, Sicilia e Tremiti. Cossa (Riformatori): “Fatto gravissimo”

L’appello del Consigliere regionale al Governo: “Non si può fare finta di nulla”

Di: Antonio Caria

“La sospensione del servizio da parte di Tirrenia è un fatto gravissimo. Chiedo che si faccia immediatamente chiarezza e che vengano tutelati gli interessi della Sardegna”.

A sottolinearlo è stato il Consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa, che aggiunge: “Cin, la società dell'armatore Onorato, ha bloccato con decorrenza immediata, le corse programmate oggi dalla Tirrenia su tutte le linee in convenzione con la Sardegna, la Sicilia e le Tremiti spiegando che la decisione segue il sequestro conservativo fatto dai commissari di Tirrenia dei conti correnti di Cin”.

“Mi appello al Governo affinché metta immediatamente ordine al caos che potrebbe crearsi se non arrivassero più le merci, in primis quelle alimentari e farmaceutiche. Non entro nel merito del sequestro conservativo dei conti, ma è evidente come questo sia piombato nel bel mezzo di un’emergenza planetaria, in un momento di forte debolezza per la Sardegna. Non si può fare finta di nulla”.