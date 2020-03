150mila da Ministero e Regione per l’istituto Gabriel

Previsto anche un cofinanziamento comunale di oltre 37mila euro

Di: Antonio Caria

Grazie al programma Iscol@, il Comune di Porto Torres ha ottenuto 150mila euro (115mila euro provenienti dal Ministero dell'Istruzione e 35.000 euro dalla Regione Sardegna) per la ristrutturazione della scuola materna “Gabriel” di via delle Vigne. A questo andranno ad aggiungersi anche i 37mila 500 euro di cofinanziamento comunale.

“Questo ulteriore finanziamento ottenuto in seguito alla presentazione di una scheda progetto da parte dei nostri uffici – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – ci consentirà di sottoporre a manutenzione gli ambienti della scuola per l'infanzia “Gabriel” di via delle Vigne, che avevano necessità di un restyling. Al momento questa è l’unica graduatoria che ci è stata comunicata nell’ambito dell’ultimo biennio del programma Iscol@. Abbiamo presentato schede anche per altri plessi, come per esempio la scuola Borgona, che ha bisogno di risorse straordinarie per la ristrutturazione L'auspicio è che Ministero e Regione accolgano le richieste che riguardano i nostri istituti di ogni ordine e grado”.

“Con questi primi fondi destinati al “Gabriel” – conclude –, una somma di circa 187mila euro in tutto, potremo sistemare i pavimenti interni, la copertura, il sistema di smaltimento delle acque piovane e le facciate. I lavori ci consentiranno di rendere più moderna e sicura una struttura educativa pubblica che è al servizio di tante famiglie di Porto Torres”.