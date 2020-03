Contributi ai Comuni per i buoni spesa. Dui: “Non si possono risolvere i problemi della gente con 9,4 euro a testa”

Al suo Comune sono andati poco più di 7mila euro

Di: Antonio Caria

Sabato scorso, in una conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di euro per i buoni spesa da destinare alle famiglie bisognose.

Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca ad alcuni primi cittadini, compreso quello di Ardara, Francesco Dui.

Al suo comune, composto da 774 abitanti, è andata la somma di 7mil a280,16 euro. Cifra che non è andata giù al primo cittadino: “Non sono solito fare polemiche contro chi governa soprattutto in un momento complesso come questo. Però una piccola considerazione debbo farla. Quindi, in buona sostanza il Governo nazionale vuole risolvere i problemi della spesa della gente (la maggior parte di questi non sta lavorando) con 9,4€ a testa?”.

Anche ad Ardara è iniziata la distribuzione delle mascherine.