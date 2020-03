Il Poetto ai tempi del Coronavirus, “la natura è potente e resiliente”. Il post del docente Sandro Demuro: “Andrà assolutamente bene”

Parla l’esperto: “Sta a noi sintonizzarci sulla frequenza di quel segnale e imparare la lezione”

Di: Alessandro Congia

Sandro Demuro, docente di Geomorfologia costiera dell’Università di Cagliari e responsabile del progetto MedCoastLab, condivide un bellissimo post con tanto di foto in cui appare una spiaggia quasi rinata, quasi a significare, come sostiene il prof che “nell’emergenza di questi drammatici giorni, c’è un segnale positivo e incoraggiante di resilienza formidabile”.

“Tra ieri ed oggi rilievi su tutta la spiaggia del Poetto con il team del MedCoastLab (tutti a debita distanza) in supporto al Comune di Cagliari – scrive Demuro - ho pensato di condividere con voi il privilegio di aver potuto lavorare, in questo momento difficile, in questa meraviglia. Un’amica e collega carissima poco fa ha pubblicato una foto con su scritto: resilienza. Il Poetto in queste immagini di oggi, senza una persona, mostra quanto la sua natura sia potente e resiliente. Le biomasse lasciate da dicembre 2019 hanno triplicato temporaneamente la spiaggia alla prima fermata. Magnifiche e complesse berme vegetali, come si vede dalle foto, hanno protetto la spiaggia e le infrastrutture nel periodo critico invernale. La mancanza, triste e forzata, di pressione antropica in queste ultime settimane ha permesso anche una copiosa sedimentazione di conchiglie (normalmente non durano neanche un giorno). Nell’emergenza di questi drammatici giorni un segnale positivo e incoraggiante di resilienza formidabile. Sta a noi sintonizzarci sulla frequenza di quel segnale e imparare la lezione. Andrà assolutamente tutto bene”.