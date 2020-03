Il Pronto soccorso del San Martino torna operativo

Negativi cinque tamponi su sei. La Direzione: “L’unico caso positivo si trova in isolamento domiciliare”

Di: Antonio Caria

Si conclude con cinque tamponi negativi la querelle del Pronto Soccorso del San Martino di Oristano chiuso sabato notte per l’arrivo di sei pazienti con sospetto caso di Coronavirus e poi riaperto ieri.

Il reparto torna così ad essere operativo. L’unico caso positivo, rimarca la Direzione “Si trova in isolamento domiciliare” e, aggiunge, “Il servizio di Igiene Pubblica sta provvedendo in queste ore ad effettuare il tampone sui suoi contatti, che sono già stati posti in quarantena e sono sotto stretta sorveglianza da parte del persone medico”. Smentito anche un possibile decesso collegato al Coronavirus.