Carabinieri Cagliari: via Macrì, arriva il capitano Anelli

Macrì passa al Ros centrale di Roma. Per Anelli esperienze a Palermo e Napoli

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tre anni alla guida della Compagnia Carabinieri di Cagliari, il neo promosso maggiore Emanuele Macrì ha lasciato l'incarico in via Nuoro e ha raggiunto la nuova sede, per un prestigioso incarico presso il Ros centrale di Roma.

"È stato un periodo di impegno molto intenso - si legge in una nota del Comando Carabinieri - anche per le dimensioni del reparto che ha competenza non solo sul territorio cittadino ma lungo la parte occidentale il golfo di Cagliari, da Capoterra sino a Domus de Maria, con tutte le problematiche connesse al pronto intervento sino alla parte investigativa gestita dal Norm e dalle dieci Stazioni. Dipendono dalla Compagnia anche il Nucleo cinofili, il Nucleo Banca d'Italia, il Nucleo Subacquei e la motovedetta".

Il nuovo Comandante della locale Compagnia sarà il capitano Simone Anelli, 32 anni, milanese, ha frequentato nel capoluogo lombardo la scuola militare Teuliè dal 2007 al 2010. Poi è entrato all'accademia militare di Modena, dove ha frequentato i corsi tra il 2010 e il 2012 prima di passare alla Scuola Ufficiali Carabinieri dal 2012 al 2015.

Dal settembre 2015 all'aprile 2016 è stato Comandante di plotone presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia, a Palermo. Dall'aprile 2016 al settembre 2018 è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo. Dal settembre 2018 al settembre 2020 è stato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella. Da settembre 2020 A settembre 2023 è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Bracciano.