Sassari. Dalla Polizia locale tanti doni ai bimbi per iniziare bene l’anno scolastico

Zainetti nuovi, libri e abbigliamento per 80 piccoli studenti dell’Istituto comprensivo San Donato

Di: Redazione Sardegna Live

L’anno scolastico inizia in bellezza per 80 piccoli studenti dell’Istituto comprensivo San Donato che hanno ricevuto in dono dalla Polizia locale altrettanti zainetti nuovi. Un venditore ambulante che ha chiuso la propria attività aveva letto dell’impegno del Comando nel campo della solidarietà e così ha pensato di affidarsi agli agenti per far arrivare questi regali ai destinatari più appropriati.

Ieri mattina la consegna ufficiale alla dirigente Patrizia Marcuri da parte del comandante Gianni Serra accompagnato dal responsabile della stazione mobile di piazza Castello, il maresciallo Demuro.

Oltre agli zainetti, sono stati regalati più di 200 libri e quattro scatoloni di abbigliamento per bambine e bambini, frutto di una donazione di alcuni parenti di un agente che hanno chiuso il negozio.

"Al Comando la beneficenza non si ferma mai - si legge in una nota del Comune di Sassari - e l’aver avviato da qualche tempo una campagna di comunicazione che informa la cittadinanza di questa attività ha fatto sì che molti sassaresi vi si siano rivolti per partecipare alle donazioni con propri contributi".

"La Polizia locale organizza tra i propri dipendenti, senza soluzione di continuità, durante tutto l’anno, raccolte di beni da distribuire alle famiglie, attraverso strutture presenti nel territorio come scuole e parrocchie. Gli agenti che lavorano ogni giorno a contatto con le persone, nei quartieri cittadini, non soltanto svolgono un’attività rivolta a garantire la sicurezza, ma osservano, ascoltano, si fermano a parlare e a confrontarsi".

"Un modo per cogliere, silenziosamente e con estremo tatto, anche le esigenze di chi magari ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto. Grazie alla collaborazione di privati e ai regali fatti dal personale di via Carlo Felice periodicamente numerosi enti e istituzioni vicini ai più deboli della città ricevono doni utili ma anche giochi per i più piccoli".

Inoltre alcuni agenti, nel tempo libero, recuperano bici dismesse, le smontano e le riassemblano, comprando anche pezzi nuovi se necessario, creando così biciclette funzionanti e colorate, pronte per essere usate dai bambini nelle ore di svago all’aperto. Le bici arrivano prevalentemente da donazioni fatte dagli stessi agenti di tutto il Comando ma anche da persone che desiderano regalarle ma non sanno come fare.