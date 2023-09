Claudio Ranieri cittadino onorario di Cagliari: voto unanime del Consiglio

“Oggi la città e tutto il consiglio comunale ha voluto sigillare l’affetto per te con il riconoscimento più alto” ha detto il sindaco Truzzu

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook (Paolo Truzzu sindaco)

Claudio Ranieri è da oggi cittadino onorario di Cagliari. Oggi è arrivata la decisione unanime del Consiglio comunale.

Per l'onorificenza erano state presentate due diverse mozioni nel mese di giugno, oggi il voto unanime dell’Aula.

“La storia non si dimentica – ha commentato sui social il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – Non solo per i successi sportivi, tre promozioni straordinarie, ma soprattutto per i tuoi valori. Sei, e lo sei sempre stato, uno di noi! Oggi la città e tutto il consiglio comunale ha voluto sigillare l’affetto per te con il riconoscimento più alto: cittadino onorario di Cagliari. Grazie Claudio”.