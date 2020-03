Posidonia, Tari e decoro urbano. Montis: “Prepariamo la città per la ripresa”

L’Assessore all’Ambiente: “Lavoriamo senza sosta, su più fronti”

Di: Antonio Caria

“Lavoriamo senza sosta, su più fronti, diamo precedenza a tutto ciò che attiene la Protezione Civile ma ci sforziamo il più possibile anche per non dimenticarci della cura che questa città merita e di predisporre tutti quegli atti propedeutici alla ripartenza, e nonostante l'emergenza abbiamo il compito di guardare avanti”.

A pronunciare queste parole è stato l’Assessore all’Ambiente, Andrea Montis, sui temi inerenti la programmazione della pulizia delle spiagge, la gestione della posidonia, decoro urbano e riduzione della Tari.

“In tema di rifiuti invece stiamo cercando, di concerto con L'Assessore Caria, tutte le soluzioni in nostro potere per garantire soprattutto al tessuto economico della nostra città costi minori che agevolino la ripartenza che speriamo possa avvenire al più presto. Stiamo studiando un intervento strutturato per una riduzione della TARI a favore delle attività economiche cittadine che dovrà vedere la luce entro il termine di approvazione delle tariffe per l'anno 2020 . In parallelo, scriveremo all'Anci per formulare proposte al Governo affinché gli enti locali siano nella condizione di applicare agevolazioni e riduzioni tariffarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio”, queste le sue parole.

Sul fronte della Posidonia, il Sindaco Mario Conoci ha firmato un’ordinanza che permetterà, in attesa del completamento dell'impianto di messa in riserva presso la zona industriale di San Marco, di non affrontare ulteriori costi di movimentazione dei cumuli di posidonia creati nell' anno 2019. A giorni la comunicazione del nuovo sito di stoccaggio temporaneo.

“Non ritengo siano operazioni urgenti e necessarie in questo momento di crisi – ha concluso Montis – ma vogliamo provare a farci trovare pronti , lo dobbiamo ai nostri operatori che in questo momento soffrono particolarmente questa situazione, cerchiamo di avere cura dell’ oggi ma con visione futura”.