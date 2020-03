Coronavirus. Nuovi controlli della Forestale: 14 i denunciati

Oltre 12mila 200 quelli effettuati dal 14 marzo

Di: Antonio Caria

Proseguono in maniera incessante i controlli a tappeto della Forestale per far rispettare i controlli contro la diffusione del Coronavirus.

Sabato sono stati 904 i controlli, che portano a un totale, dal 14 marzo, di oltre 12mila 200.

Questi i numeri: 238 nell’area di Cagliari, 79 in quella di Iglesias, 39 in quella di Oristano, 199 in quella di Sassari, 74 in quella di Tempio Pausania, 183 in quella di Nuoro e 94 in quella di Lanusei, per un totale di 14 persone denunciate (8 a Sassari, 5 a Cagliari, 1 ad Iglesias).