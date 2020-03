Coronavirus. Il Comune di Quartu S.E. promuove le consegne a domicilio: accordo con Coldiretti

L’Assessore alle Attività Produttive, Francesca Asquer: “Utile per non far uscire i cittadini e limitare il rischio contagi òma anche per dare continuità alle nostre aziende in difficoltà”

Di: Redazione Sardegna Live

L’epidemia di Covid-19 sta condizionando le abitudini, le relazioni sociali, il modo di vivere in società. Medici, infermieri e tutto il mondo della sanità stanno facendo il possibile per fermare quest’emergenza, ma serve il contributo di tutti, perché più persone stanno a casa più si limita la possibilità di contagio.

Si è quindi reso necessario attivare nuove forme di collaborazione tra commercianti e cittadini, affinché sia offerta a tutti la possibilità di reperire e ricevere servizi. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di pubblicare sul sito istituzionale del Comune un elenco delle attività commerciali quartesi disponibili a offrire il servizio a domicilio.





“Per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19, l’Assessorato alle Attività produttive si fa portavoce di una forma di collaborazione tra cittadini e commercianti - spiega Francesca Asquer, esponente della Giunta Delunas da qualche mese alla guida del Settore -, affinché anche durante detta emergenza sia garantita a tutti la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio, con riferimento in particolare ai prodotti di prima necessità, farmaceutici e parafarmaceutici”.

“Le attività commerciali che si sono rese disponibili a effettuare il servizio a domicilio e che hanno inviato la documentazione attestante il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti contagio, compresi quelli recentemente introdotti a seguito del diffondersi della pandemia, sono stati inseriti nell’elenco già pubblicato sul sito istituzionale del Comune, che comunque sarà in costante aggiornamento” aggiunge ancora l’Assessora Asquer.

“Abbiamo inoltre trovato un’intesa con Coldiretti e Campagna amica - prosegue la Asquer - Anche i nostri agricoltori e allevatori infatti consegneranno i prodotti delle aziende del nostro territorio direttamente a domicilio. Si tratta di un accordo che garantisce quattro obiettivi importantissimi: offrire il servizio ai cittadini, specie alle fasce più deboli. Sostenere le nostre aziende in difficoltà economica; evitare che gran parte dei prodotti dei raccolti macerino nei campi o nei magazzini; mantenere il livello di occupazione. È davvero necessario mettere subito in campo strumenti inediti e innovativi, capaci di assicurare continuità alle nostre aziende e alle nostre imprese” conclude l’esponente della Giunta Delunas.