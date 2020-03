Coronavirus. Aggiornamento dati in Sardegna: 638 i positivi

I morti registrati sono 27

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile nazionale, sono 638 le persone positive al virus Sars Cov-2 in Sardegna, (14 in più di ieri). Di queste 128 sono in ospedale (105 con sintomi e 23 in terapia intensiva), 454 sono a casa in isolamento domiciliare.

I morti registrati sono 27, 29 tra guariti e dimessi. I tamponi effettuati sono 4598.

Sul territorio, dei 638 casi positivi complessivamente accertati, 102 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 55 nel Sud Sardegna, 9 a Oristano, 57 a Nuoro, 415 a Sassari.