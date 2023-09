Al volante dopo aver bevuto percorre contromano la Sassari-Alghero: sanzionato 44enne

Fermato alle porte di Sassari gli è stata ritirata la patente

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della sezione Radiomobile di Sassari hanno sanzionato ai sensi del codice della strada un 44enne, segnalato alla guida della propria auto mentre viaggiava in contromano sulla ss 291, nel tratto Alghero-Sassari.

L’uomo, intercettato all'entrata di Sassari, dopo essere stato sottoposto all'alcoltest è risultato positivo.

Il conducente è stato sanzionato amministrativamente sia per la guida in stato di ebbrezza alcolica sia per aver percorso diversi chilometri contromano sul citato tratto di strada. La patente di guida è stata ritirata.