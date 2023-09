Cagliari. E' morta l'87enne travolta da un Suv a Cagliari

Incidente in via dell'Abbazia, la donna è deceduta dopo il ricovero al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta in ospedale Delia Sanna, la donna di 87 anni travolta da un Suv a Cagliari questo pomeriggio. La malcapitata era stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, dove è morta.

L'incidente è avvenuto in via dell'Abbazia, quartiere Genneruxi. L'anziana stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata centrata dall'auto volando finendo a terra e perdendo i sensi.

Il conducente si è fermato prestando i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e l'ambulanza del 118. I medici sono riusciti a rianimare l'87enne che è stata trasportata in gravissime condizioni al Brotzu. Purtroppo, successivamente, il cuore della donna si è fermato.

Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per ricostruire nei dettagli l'incidente. Il Suv che ha travolto l'anziana è stato sequestrato. Nelle prossime ore verrà certamente aperta un'inchiesta e verrà iscritto nel registro degli indagati il conducente, con l'accusa di omicidio stradale.