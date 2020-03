Pozzomaggiore. Successo per la prima messa in diretta Facebook

I promotori: “I messaggi di speranza sono importanti”

Di: Antonio Caria

Ha avuto un ottimo riscontro la prima messa trasmessa in diretta Facebook dalla Chiesa di San Giorgio a Pozzomaggiore e celebrata da Padre Antonio Annecchino.

“I messaggi di speranza sono importanti soprattutto in questi giorni. Per questo ci siamo affidati alla tecnologia per farli arrivare in tutte le case, specialmente quelle dei più anziani”, queste le parole degli organizzatori dell'iniziativa, Marco Oppes, Daniele Santona e Davide Meloni.