Coronavirus. Un caso di positività a Decimomannu

Marongiu: “La persona si trova in ospedale”

Di: Antonio Caria

“Care concittadine e cari concittadini, ieri notte è arrivata la comunicazione ufficiale da Ats Sardegna: anche nel nostro paese è presente un caso di contagio da Coronavirus. Sempre a Voi vicina, sono qui a chiedervi di essere uniti e solidali, di sostenere con i pensieri, con la preghiera o come vi detta il cuore questo nostro concittadino che in questo momento si trova in ospedale, di esprimere vicinanza ai suoi familiari anche solo con una parola di conforto”.

L’annuncio arriva dalla Sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu, che aggiunge: “Per loro e per i loro contatti diretti, sono state attivate tutte le operazioni di prevenzione previste. Le istituzioni stanno facendo tutto quanto di competenza e io farò tutto ciò che è in mio potere per tutelare la salute della mia comunità. Consapevole della tristezza che in questo momento ci attanaglia, ma anche forte della fiducia che ripongo in Voi, con fermezza faccio appello al senso di responsabilità che dobbiamo sentire gli uni verso gli altri e assumere poi la giusta consapevolezza per affrontare questa emergenza. Perciò senza perdere la calma e portatori di serenità, rispettiamo ancora di più le prescrizioni date, ricordando che il modo migliore per evitare il contagio è stare a casa”.