“Ti ho rifatto il letto perché odi il disordine, ho scelto il tuo vestito preferito e ti metto la mia collana per stare sempre vicine”

Il commovente messaggio della sorella di Giorgia Banchero, morta ieri nell’incidente a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Francesca Banchero

“Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene sai bene che darei la mia vita per te..”. Inizia così il commovente messaggio su Facebook di Francesca, sorella di Giorgia Banchero, una delle 4 giovani vittime morta ieri nell’incidente in viale Marconi a Cagliari.



“Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande, ti avevo promesso che appena avrei avuto un bambino tu saresti stata la sua madrina, adesso amore mio spero e aiutami ad avere una femmina così avrà il tuo nome le racconterò di quanto eri pignola e severa con me.. - continua Francesca - non so se troverò le forze per affrontare la vita senza di te perché con te tutto era più semplice, non voglio ricordati come ti ho vista oggi ma voglio ricordati la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi ti ricorderò sempre quella che volava le mie borse e io le tue, io non ti saluto perché so che dove sono io ci sarai sempre tu ti amo vita mia abbiamo lo stesso sangue non scordartelo mai!!”.



“Sono tornata a casa, ti ho rifatto il letto perché tu odi il disordine, ti ho scelto il vestito il tuo preferito ti metto la mia collana per stare sempre vicine io per te tu per me come è sempre

stato e come sarà per sempre ti amo amore mio sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù.

Tua sorella per sempre ti amo!”, conclude il messaggio pieno d’amore e di dolore di una sorella con cuore a pezzi.