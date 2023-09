Sassari, amore per il prossimo e prevenzione sanitaria: il 16 settembre due screening per i donatori

L’Avis Provinciale di Sassari, in collaborazione con Sardegna for You, continua a offrire assistenza sanitaria ai donatori di sangue attraverso l’iniziativa “Un Dono tra le tue braccia”

Di: Alessandra Leo

Sabato 16 settembre, presso la sede dell’Avis Comunale di Sassari in via Cesare Pavese 1, si svolgeranno due importanti screening, quello tiroideo e l’ECG. Per prenotazioni e/o informazioni è possibile chiamare al numero 079 -252577 dalle 8:00 alle 12:00.

“Siamo riusciti a far coprire i posti gratuiti dai nostri soci donatori, ma ci sono ancora tanti posti disponibili per quelli a pagamento – dice ai microfoni di Sardegna Live Sara Dettori, collaboratrice Avis – Ma le cifre non sono alte, 20 euro per l’ecografia alla tiroide e 25 per l’ECG, quindi assolutamente convenienti per chi vorrà aderire e compiere un gesto di estrema solidarietà per se stesso e gli altri donando il sangue”.

In totale sono previsti 1.810 screening gratuiti per i donatori iscritti nel libro soci dell'Avis Provinciale di Sassari.



"Per ogni tipologia di esame lo specialista, rilascerà nell'immediatezza il referto, con indicato quanto riscontrato ed eventuali approfondimenti da fare in caso di esito positivo”, spiegano Antonio Dettori, presidente della Provinciale, Romina Carta e Andrea Tavernise, fondatori di Sardegna For You.



“Crediamo che questo sia il miglior modo per ringraziare i nostri preziosi donatori”, sottolineano gli organizzatori che in questa iniziativa coinvolgeranno anche gli studenti degli istituti tecnici di Sassari. Nelle scuole saranno organizzate due giornate per promuovere la solidarietà e i valori del dono del sangue e ai ragazzi sarà anche rilasciato un ticket per un controllo posturale presso una struttura convenzionata di Sardegna for You.



“Tra le sfide di cui abbiamo parlato nel corso della nostra Assemblea annuale – afferma il presidente Dettori - c’è quella di continuare a coinvolgere i giovani per trasmettere loro i valori e gli scopi dell’Associazione: quello della solidarietà, del dono e della gratuità. Abbiamo la necessità di sensibilizzare i ragazzi per garantire quel fondamentale ricambio generazionale e così continuare a dare una risposta alla costante richiesta di sangue”.

L’emergenza sangue infatti continua a imperversare in Sardegna e ogni singola donazione è importante. Le sezioni Avis della provincia di Sassari proseguono con le numerose campagne di sensibilizzazione per fare in modo che il grande circolo di solidarietà non si arresti mai e per reclutare prime donazioni, fondamentali per il bene di tutti. Le giornate di donazione rappresentano sempre momenti conviviali in cui si sta assieme, si scherza e ci si diverte mentre si fa del bene: tutte le sezioni Avis sono grandi famiglie ed è bellissimo farne parte.