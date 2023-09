Cagliari. Schianto mortale all'alba: il terribile scenario nelle immagini della Polizia locale

La Fiesta sulla quale viaggiavano i ragazzi letteralmente distrutta, pezzi di plastica, lamiere e vetro per decine di metri

Di: Redazione Sardegna Live

I soccorritori giunti per primi in viale Marconi, a Cagliari, si sono ritrovati davanti a uno scenario allucinante. La carcassa di una Ford Fiesta ribaltata e completamente distrutta, pezzi di plastica, vetro e lamiere sparse sull'intera carreggiata per decine di metri. Quattro giovani sbalzati dall'abitacolo, di cui due morti, e altri due morti dentro quel che restava dell'auto.

Un dramma difficile da raccontare quello consumatosi all'alba nel capoluogo e costato la vita a Alessandro Sanna, 19enne residente ad Assemini; Najibe Zaher, 19enne residente a Selargius e figlia del consigliere comunale Omar Zaher; Simone Picci, 20enne residente a Cagliari (2003); Giorgia Banchero, 24enne residente a Cagliari. I feriti, entrambi 19enni e non in pericolo di vita, sono M.I., residente a Cagliari, e A.S., residente ad Assemini.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 5. Sul posto sono intervenuti cinque ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, alcune pattuglie dei Carabinieri e numerose della Polizia Locale coordinate dal tenente colonnello Sergio Margagliotti. Sul posto anche il Comandante della Polizia Locale Giambattista Marotto, che conduce le indagini.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il veicolo coinvolto, una Ford Fiesta con i sei ragazzi a bordo, percorresse viale Marconi da Cagliari verso Quartu quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe colpito prima un marciapiede, poi un pilastro a bordo strada, ribaltandosi.