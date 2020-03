La famiglia Angius’House ai tempi del Coronavirus, quando l’umorismo in piena emergenza è lezione di vita. VIDEO

“I cani non trasmettono il virus, non devono essere rinchiusi in una gabbietta per conigli”

Di: Alessandro Congia

La quarantena non ferma le discussioni e per colpa dell’ignoranza a rimetterci è Lucky. Ecco Veronica, Marisa, Patty, Gisella, Michael e l’immancabile Gisella, al secolo la famiglia Angius che, ovviamente, si fa anche promotrice della tutela dei nostri amici a quattro zampe, scongiurando comportamenti scorretti e totalmente sbagliati come quello di Tzia Vitalia.

Cosa accade ai tempi del Covid-19 è presto detto: lo sanno bene anche i fondatori della esilarante fan page, Angius’House, (Carla Zedda e Luigi Bullita), che da mesi è seguita da miglia di utenti. I giovanissimi ragazzi, attraverso i video in chiave ironica e in dialetto sardo campidanese, affrontano tanti temi importanti, da quello del bullismo, a quello dell’importanza di accudire i nostri anziani, fino ai difficili comportamenti dei figli minori: “Il mondo intero sta attraversando un momento molto difficile – dice Luigi Bullita, di Uta - un momento di crisi, emergenza sanitaria ed economica che nel nostro paese non si vedeva da decenni. Tanti sono i problemi che si stanno accavallando l’uno sull’altro e rendendo questa situazione incresciosa ancor più difficile per ciascuno di noi. Nella tragedia, la maggior parte dei cittadini stanno accettando di buon grado le norme imposte dal Governo per la salute pubblica. Purtroppo ad alcuni episodi di reticenza nel seguire questo nuovo e temporaneo stile di vita si verificano anche alcuni comportamenti che sono dettati dalla completa ignoranza – ammette il fondatore della Angius’House - come ad esempio quello che riguarda i nostri amici animali. Sono tante le persone che stanno abbandonando i loro animali domestici perché per via di fake news sono convinti che questi ultimi trasmettano il virus – conclude Luigi- nonostante non ci siano evidenze scientifiche che dimostrano questa via di trasmissione”.

Guardate il video