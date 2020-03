L’arte a casa degli artisti: online il nuovo progetto dell’Exma

Il progetto s’intitola Così vicini, così lontani

Di: Redazioni Sardegna Live

Da qualche giorno è online, sul sito e sui canali social del Centro comunale d’arte Exma il nuovo progetto artistico firmato da Simona Campus, direttrice artistica dello spazio di via San Lucifero. S’intitola Così lontani così vicini e vuole essere un contributo per trascorrere il tempo in casa facendo entrare le persone nelle abitazioni private di numerosi artisti sardi.

Case-studio di cui gli artisti hanno aperto le porte per visitarle insieme e realizzare un’esperienza che normalmente non si avrebbe la possibilità di fare. Già online i primi quattro contributi giunti da Maria Sciola, Marcello Simeone, Maria Grazia Medda e Danilo Sini, ma altri sono in corso di caricamento.

“È stato chiesto ad alcuni artisti che in questi anni hanno esposto le loro opere all’Exma di aprirci virtualmente le porte e accompagnarci attraverso un video nelle stanze della loro creatività – ha detto Simona Campus - Da oggi e per i prossimi giorni ci terremo compagnia condividendo questi contributi online, riunendoli all’interno del contenitore #cosilontanicosivicini, considerandolo come un piccolo contributo per affrontare quanto sta accadendo nelle nostre vite stravolte così all’improvviso”. Il progetto è realizzato in collaborazione con RadioX.