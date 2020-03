Coronavirus. In Sardegna 624 casi. Sono 26 i morti, 29 i guariti

Eseguiti finora 4.225 tamponi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono saliti a 624 i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall'inizio dell'emergenza sono morte 26 persone.

L'ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell'isola sono stati eseguiti, finora, 4.225 tamponi.

Degli attuali 569 contagiati, 95 sono ricoverati in ospedale, 22 in terapia intensiva, mentre gli altri 452 sono in isolamento domiciliare.

Risultano guarite 29 persone, dato che cresce di giorno in giorno.

Nella Città metropolitana di Cagliari si registrano 97 casi, 55 nel Sud Sardegna, 407 a Sassari/Gallura, 56 a Nuoro, 9 a Oristano.

I dati sono stati aggiornati dalla Protezione Civile nazionale.