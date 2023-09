Cagliari. Adotta un cane ospite del canile comunale: vi presentiamo Lillo

È un dolce vecchietto di 13 anni. Il suo proprietario è deceduto e non aveva nessun parente che si potesse occupare di lui

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale presso Via Po 59, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o al numero di telefono 070.6778115 o 070.6776469.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale (link più sotto).

Oggi vi presentiamo Lillo. Lillo è un dolce vecchietto di 13 anni, maschio intero di taglia grande, entrato in canile a fine Luglio 2022 perché il suo proprietario è deceduto e non aveva nessun parente che si potesse occupare di lui. Lillo è un cane buono, affettuoso con tutti, bravo anche con gli altri cani, durante la giornata sonnecchia pacificamente finché non arriva l’ora delle uscite. Come tutti i vecchietti Lillo non riesce a fare molta attività fisica, delle brevi passeggiate in area verde sono l’ideale per mantenere tonica la sua muscolatura senza affaticarlo troppo. Lillo è un golosone, si infila sempre in sala mangimi alla ricerca di qualche biscottino o leccornia extra da sgranocchiare, ama interagire con le persone e farsi coccolare senza tuttavia essere mai invadente. Per Lillo si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, relativamente sedentarie che gli garantiscano di fare delle brevi passeggiate quotidiane per mantenere il giusto tono muscolare e gli permettano di trascorrere il resto della sua vita in una casa calda e accogliente. Lillo si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.