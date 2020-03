Coronavirus. Il Comune di Tortolì pronto a sospendere il pagamento delle imposte

Il coordinamento della macchina amministrativa, seguirà le disposizioni indicate da Stato e Regione

Di: Redazione Sardegna Live

Sospensione delle imposte comunali come Imu e Tari fino a novembre e aiuti alle imprese, sono alcuni degli indirizzi del Governo per affrontare l'emergenza coronavirus. Su questa linea si muove anche il Comune, che attraverso il coordinamento della macchina amministrativa, seguirà le disposizioni indicate da Stato e Regione per dare sostegno a tutti i cittadini.

Per quanto riguarda le imprese dal palazzo municipale fanno sapere che la Regione ha firmato un accordo quadro che permetterà l'erogazione della cassa integrazione in deroga e altri interventi di sostegno al mondo del lavoro.

Possono richiederla tutti i datori di lavoro del settore privato (aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

La Regione, inoltre tramite l’assessorato del Lavoro e l’Aspal, garantirà un contributo una tantum a domanda individuale fino a 600 euro alle lavoratrici e ai lavoratori domestici che hanno avuto sospesa senza retribuzione la propria prestazione.