Andare alla posta, in abito tradizionale, ai tempi del Coronavirus: è successo a Desulo

Ecco le foto

Di: Antonio, fotografie Anna Pintore

C’è chi, anche in queste settimane di emergenza, non dimentica le proprie origini, le proprie tradizioni, i propri costumi. Siamo a Desulo, un paese dove è forte l’attaccamento alle proprie radici. Una signora che, questa mattina, è andata presso l’ufficio postale, per ritirare la pensione con un tocco in più: l’abito tradizionale.