Quartu. Armati lo costringono a consegnare la bici per estinguere un debito: arrestati

Nei guai un 52enne e un 45enne quartesi

Di: Redazione Sardegna Live

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena ha eseguito l'ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Cagliari su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di un 52enne e di un 45enne, entrambi quartesi.

I due erano stati segnalati all’Autorità Giudiziaria dallo stesso Commissariato, in quanto ritenuti presunti responsabili delle ipotesi di reato di rapina ed estorsione in concorso, commesse nei mesi scorsi ai danni di un 40enne di Quartucciu, il quale, fermato in strada, con minacce aggravate e l’uso di armi improprie era stato costretto a consegnare la sua bicicletta, che gli autori avrebbero trattenuto fino al pagamento di un presunto debito.

In esecuzione di tale misura, il 52enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Uta, mentre il 45enne si trovava già in carcere in quanto detenuto per altre cause.