Samatzai. Il Comune: “Riscontrati altri due casi di Coronavirus”

Salgono a tre le persone contagiate

Di: Antonio Caria

“Nel nostro Comune sono stati riscontrati altri 2 casi di Coronavirus dopo il primo comunicato ieri; altri due componenti dello stesso nucleo famigliare sono risultati positivi al contagio da Covid-19 mentre gli altri tamponi, già effettuati su persone che avevano avuto contatti con il primo caso positivo, sono risultati negativi”.

È quanto si legge sul comunicato pubblicato sulla pagina istituzione del Comune di Samatzai. “L'esito non ci ha sorpreso – si legge –, anche se nutrivamo in fondo al cuore la speranza di avere notizie migliori. I casi continuano a mantenersi contenuti all'interno di un unico nucleo famigliare e ciò ci deve far sperare che il virus sia circoscritto a questa situazione. Tuttavia, l’azienda sanitaria ha già messo in atto tutte le procedure per eventuali quarantene”.

“Tutta l'Amministrazione Comunale – conclude la nota – è impegnata per arginare il dilagare del virus all'interno del nostro territorio; i tre casi di Coronavirus riscontrati devono indurre ancora di più i Samatzesi tutti a rispettare rigidamente le norme, indispensabili per combattere questo nemico subdolo e invisibile. Siamo in contatto costante con le persone in isolamento, che fortunatamente si trovano in condizioni abbastanza buone e alle quali auguriamo una pronta guarigione”.