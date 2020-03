Due casi di Coronavirus a Segariu

Fenu: “Il contagio non è avvenuto all’interno del nostro comune"

Di: Antonio Caria

“Con la stessa trasparenza che questa amministrazione ha sempre perseguito, e dopo aver sentito doverosamente le persone interessate, comunico che nel nostro comune risultano due casi di positività al covid 19. La situazione è seguita e monitorata dal primo momento”.

Sono queste le parole pronunciate dal Sindaco di Segariu, Andrea Fenu, che aggiunge: “Dalla ricostruzione della catena del contagio è stato riscontrato che questo non è avvenuto all’interno del nostro comune, con conseguente riduzione della criticità, avendo già individuato e sotto controllo i soggetti venuti a contatto con i positivi”.

“La situazione – prosegue il primo cittadino –, attualmente sotto controllo, deve permettere ad ognuno di noi di affrontare il tutto con la giusta serenità, ma con conseguente correlata consapevolezza. È stato convocato il Coc per avere piena operatività nel gestire la situazione; come ho detto qualche giorno fa, dimostriamo la bella comunità che siamo, rispettiamo le indicazioni impartite, le uscite devono essere quasi azzerate, limitandole a ragioni di effettiva urgenza. Non uscite di casa, la spesa deve essere obbligatoriamente settimanale. Chiedo a ciascuno il giusto senso di responsabilità”.