Il lavoro dei Carabinieri al tempo del coronavirus. Ecco come si procede nella Compagnia di Lanusei

Negli uffici delle forze dell’ordine colloqui istituzionali via internet nel totale rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Visto lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, anche gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, ove possibile, interagiscono via web.

Nello specifico, infatti, ieri pomeriggio, si è svolta presso i locali della Compagnia Carabinieri di Lanusei una videoconferenza tra personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e due minori denunciati dagli stessi Carabinieri nei giorni precedenti.

Beneficiando delle nuove tecnologie e ponendo in essere nel contempo tutte le cautele necessarie per evitare contatti ravvicinati, i militari dell’Arma hanno approntato una postazione informatica che ha permesso di far avere ai minori interessati un confronto istituzionale e far giungere loro importanti comunicazioni.

Gli stessi sono stati accolti presso la Compagnia Carabinieri con tutte le cautele del caso (soprattutto la distanza di sicurezza di almeno 1 metro) ed hanno potuto beneficiare di un computer con collegamento webcam. Attraverso queste modalità, il compimento dell’attività si è svolta nel pieno rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell’epidemia da “Co.Vi.D. 19” evitando così il più possibile gli spostamenti.