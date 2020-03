Coronavirus. La proposta del consiglio comunale: test per tutta la popolazione

La Giunta: “Metodo ideale per sconfiggere il virus”

Di: Redazione Sardegna Live

Test anti Covid-19 per tutti. La proposta è partita dai banchi del Consiglio comunale ed è approdata in Regione. L’amministrazione comunale di Girasole si è riunita, qualche giorno fa, per la seduta urgente di consiglio. Una piccola parte del gruppo era in aula l’altra in collegamento video.

Tra i punti all’ordine del giorno la richiesta da presentare alla Regione come arma per cercare di sconfiggere il Coronavirus ed evitare che i numeri di contagi e morti aumenti. “I tamponi vengono fatti solo a chi ha sintomi e questo spiegherebbe l’alto numero di medici e infermieri positivi. I test devono essere fatti a tutti solo così i numeri calerebbero”. Secondo l’esecutivo guidato dal sindaco Gianluca Congiu, che ha approvato la proposta, questo è “Il metodo ideale per sconfiggere il virus”.