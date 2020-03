Coronavirus. Un primo carico di merce da destinare ai più bisognosi

Delunas: “Quartu si conferma città molto solidale”

Di: Antonio Caria

La grande distribuzione ha accolto l’appello lanciato dal Comune di Quartu Sant’Elena. Un primo carico di merce, messo a disposizione grazie alla disponibilità del punto vendita Conad di via Marconi e trasportato dal Fiat Ducato concesso in utilizzo dal Gruppo Acentro poi ritirato dai i volontari delle Conferenze Vincenziane di Santa Chiara andrà alle famiglie locali più bisognose.

“A causa del diffondersi della pandemia stiamo vivendo un momento di estrema emergenza, ma Quartu sta ribattendo col cuore – ha dichiarato l’Assessora ai Servizi Sociali Martina Cambarau -. La risposta dei supermercati, e nel caso specifico della Conad, cui va ovviamente un sentito ringraziamento, è stata immediata. Anche se informalmente hanno già dato adesione anche altri supermercati ubicati nel territorio cittadino. E per questo già oggi siamo qui ad emozionarci davanti alla grande solidarietà dimostrata. Nessuno resterà solo. Insieme torneremo presto alla nostra vita quotidiana”.

Il Primo Cittadino Stefano Delunas ha voluto ringraziare “Tutta la famiglia Fodde, e in particolare a Nanni e a suo figlio Enrico, che hanno subito messo a disposizione della comunità quartese, tramite le Conferenze Vincenziane di Santa Chiara, un mezzo efficiente e spazioso per trasportare e consegnare rapidamente cibo e alimentari. Quartu è sempre stata una città molto solidale e non avevo dubbi che ancora una volta, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo oggi, avremmo fatto fronte comune, per dare sollievo alle persone più colpite e quindi in condizione di fragilità”.