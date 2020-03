Coronavirus, ecco le ‘Sart Angel’ dal cuore d’oro: volontari della Pro Loco e cittadini all’opera per cucire e regalare mascherine per tutti

Un altro splendido esempio di generosità, solidarietà ed altruismo di un’intera comunità

Di: Alessandro Congia

Mariolino Ziulu, attivo ed acceso presidente della Pro Loco di Sestu, cede all’entusiasmo e alla voglia di “contagiare” tutta Sestu, con un esempio di grande pregio: “Ecco le nostre "Sart Angels", loro sono Mariella, Valeria, Ester, Laura, Silvia, Anna Maria, Susanna, Luisa, Carla, Cristina, Daniela,Tore, Nicoletta, Angela e Cinzia. Un ringraziamento a Lisa Usai del Cif per la sua stretta collaborazione e alla nostra sindaca, Paola Secci per il sostegno ricevuto e per tutto il lavoro che sta facendo per tutti noi e a tutti i volontari e soci della pro loco che a vario titolo hanno collaborato al progetto. Ne sono sicuro, ne siamo sicuri, tutto andrà bene”.

Un post, quello di Mario Ziulu, che racchiude in se tutta la gioia e l’altruismo dimostrato da un bel gruppo affiatato di sestesi che non ci ha messo un attimo a decidere il da farsi davanti ad un’emergenza che ha scosso intere comunità. E soprattutto, che non ha l’esigenza di dimostrare chissà che, se non quello di mettersi a disposizione e portare su iniziative che aiutano.

Mancano i dispositivi di protezione essenziali? Le mascherine? Bene, facciamole. Detto, fatto: macchina da cucire accese, tessuto e bande elastiche per crearle dal nulla e via: così, in pochi giorni, dal quartier generale dell’associazione Pro Loco di Sestu, c’è stato il diffondersi a macchia d’olio della generosità e della catena umana fatta di persone, semplici persone di buona volontà pronte ad aiutare in un momento davvero in cui c’è ben poco da scherzare o sottovalutare.

Sestu l’ha fatto e lo sta facendo: l’ha fatto la sindaca, così come anche tanti primi cittadini in prima linea, che costantemente attraverso i social informano a dovere la cittadinanza, l’hanno fatto anche i volontari con ore e ore di lavoro per il prossimo.