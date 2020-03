Emergenza Coronavirus. Il coro “Boghes de Cheremule” apre una raccolta fondi

Il ricavato sarà destinato al Santissima Annunziata di Sassari

Di: Antonio Caria

Una raccolta fondi da destinate all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari è l’iniziativa messa in piedi dal coro “Boghes de Cheremule”.

“Sostenere chi si prende cura della nostra salute – hanno dichiarato dall’Associazione – vista la grave situazione di emergenza sanitaria che si va prospettando e la carenza dei più semplici e indispensabili presidi di tutela personale nei presidi sanitari di Sassari”

Ecco gli estremi : c/c intestato all’ Associazione di promozione sociale trad. Pop. Cheremule - IBAN IT37C0101585090000070145799 -

Banco di Sardegna filiale di Thiesi - indicando quale causale RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA COVID-19.

“È possibile – concludono –, al fine di evitare di recarsi appositamente negli uffici postali o bancari, e quindi nel rispetto delle disposizioni, utilizzare i servizi online e le app dei vostri smartphone. Se non avete questa possibilità potete anche contattarci in privato oppure ci stiamo organizzando per raccogliere le donazioni nelle attività commerciali ancora aperte per fare piccole donazioni in contanti con ricevuta ma in piena sicurezza delle norme ministeriali”.