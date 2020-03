Giovane mamma sottoposta a taglio cesareo d’urgenza: la neonata muore poco prima di venire al mondo

Il punto nascita a La Maddalena è chiuso la corsa verso Olbia si è conclusa nel peggiore dei modi

Di: Redazione Sardegna Live

Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato in una tragedia. Il cuoricino della bimba si è arreso ancora prima di venire al mondo. Una giovane donna de La Maddalena, quasi al termine della gravidanza, ha accusato un malore ed è stata trasportata, a bordo di un elicottero del 118, all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ma nonostante il taglio cesareo d’emergenza la bimba non ce l’ha fatta. Ancora non si conoscono le cause della morte della neonata.

Ne ha dato notizia il sindaco Luca Montella in un video pubblicato su Facebook. L’amministratore ha puntato il dito contro chi ha fatto di tutto per chiudere il punto nascite nell’isolotto.

“È il giorno più triste per la nostra comunità - ha commentato Montella - Un parto non è andato a buon fine e oggi una famiglia della nostra comunità soffre più di altre. Abbiamo fatto mille battaglie per evitare la chiusura del punto nascita. Sento un sentimento di rabbia e ira. Se ci saranno responsabilità spetterà a chi di dovere accertarle. Noi non tralasceremo neanche una virgola di questa vicenda ma neanche una.

Abbiamo perso un altro dei nostri. Non va bene e ci sono tante altre cose da risolvere e muovetevi in fretta a tranquillizzare le nostre mamme che stanno aspettando. Non tralasceremo nemmeno una virgola di questa vicenda. Non voglio sentire più i discorsi sulla sicurezza. Ancora un abbraccio ai familiari. Tutti noi siamo vicini loro in questo momento. Qui oggi scriviamo una pagina nera della nostra storia”.





L'elicottero che ha trasportato la donna a Olbia è arrivato da Alghero perché la base di Olbia era chiusa dopo il caso di positività al Covid-19 di un pilota. Sarebbe dovuta rientrare in funzione proprio questa sera.