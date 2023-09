Mamoiada. In giro per il centro con un'ascia, minaccia le persone: arrestato

All'arrivo dei carabinieri si è barricato in casa, poi si è avventato contro i militari

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Proseguono a ritmo serrato i servizi di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere che il Comando Provinciale di Nuoro ha predisposto nel capoluogo e nell’hinterland.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Mamoiada, impegnati di servizio perlustrativo notturno, hanno arrestato un uomo che si aggirava per le vie del centro cittadino brandendo un’ascia e minacciando le persone. L’accusa è di porto abusivo di arma bianca, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo si sarebbe barricato in un garage della sua abitazione. Dopo aver inizialmente lanciato a terra l'arma in segno di resa, l'avrebbe riafferrata riafferrata avventandosi contro i militari che sono dovuti ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino per fermarlo e ammanettarlo rendendolo inoffensivo.

Una volta fermato, il 60enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa della direttissima che si è celebrata il giorno successivo. L’Autorità Giudiziaria ha convalido l’arresto sottoponendo la persona all’obbligo di dimora con prescrizioni.